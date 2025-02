Unbekannte beschädigen Wahlkplate in Steppach

Mehrere Wahlplakate in Steppach sind beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, rissen Unbekannte mindestens 17 Plakate an der Ulmer Straße ab. Gegen 1 Uhr morgens ging bei der Polizei am Dienstag die Mitteilung ein, dass zwei Männer mit Stangen die Straße entlanglaufen und Plakate beschädigen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie 17 beschädigte Plakate vor. Wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar, berichtet die Polizei. Die beiden Männer fand sie nicht. (kinp)

