Unbekannte laden Müll und Unrat in Steppach ab

Nachdem zwei Männer illegal Müll in Steppach abgeladen haben, ermittelt die Polizei. Dem Bericht der Beamten zufolge, fuhren zwei Männer am Samstag gegen 14 Uhr mit ihrem Gespann an einem Grundstück an der Jochstraße vor. Dort luden sie Müll und Unrat ab und entfernten sich, berichtet die Polizei. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Anhängers merken. Die Ermittlungen laufen. (kinp)

