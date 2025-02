Unbekannter klaut Brennholz in Steppach

In Steppach ist Brennholz im Wert von etwa hundert Euro gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, legte der Eigentümer das Holz auf einem Grundstück an der Anne-Frank-Straße ab. Zwischen dem 28. Januar und dem vergangenen Dienstag lud ein Unbekannter das Holz in sein Fahrzeug und verschwand damit. Das Brennholz ist etwa hundert Euro wert, berichtet die Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)

