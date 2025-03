Unbekannter klaut Ware in Verbrauchermarkt

In einem Verbrauchermarkt in Steppach ist ein Rucksack gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach fiel einer Mitarbeiterin des Markts ein Mann auf, der sich verdächtig verhielt. Erst nachdem der Unbekannte den Laden verlassen hatte, sichtete sie die Videoüberwachung. Nun stellte sich heraus, dass der Täter in seinen Rucksack Ware im Wert von etwa 35 Euro einsteckte. Die Ermittlungen laufen, berichtet die Polizei. (kinp)

