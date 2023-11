Unbekannter zerkratzt in Steppach ein geparktes Auto

In Steppach ist am Sonntagmittag ein geparktes Auto zerkratzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag in Steppach ein geparktes Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Besitzer des Autos sein Fahrzeug gegen 13 Uhr in einem Hof an der Heinbergstraße ab. Als er nach einer halben Stunde zurückkam, stellte er einen tiefen Kratzer an der Beifahrerseite fest.

Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1810 melden. (jly)

