Steppach

vor 16 Min.

Unbekannter zersticht an drei Autos fünf Reifen

Ein Reifenstecher hat am Wochenende in Steppach zugeschlagen.

Artikel anhören Shape

In Steppach werden am Wochenende fünf Reifen an drei Autos zerstochen. Zudem ritzt der Täter ein Kreuz in die Heckklappen und zerkratzt die Fahrerseiten.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Wochenende in Steppach Reifen zerstochen, ein Kreuz in die Heckklappen der Autos geritzt und die Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Unbekannte zerstach insgesamt fünf Reifen an drei Autos. Passiert sind die Taten laut Polizei im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Teutonenstraße. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, kann sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (thia)

Themen folgen