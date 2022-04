Unbekannter zersticht Autoreifen in Steppach

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zersticht ein Unbekannter den rechten Vorderreifen eines Autos. Der Wagen steht in der Kolpingstraße.

Nach Auskunft der Polizei hat der Unbekannte den rechten vorderen Reifen an dem Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Dadurch entstand dem Besitzer ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. (thia)