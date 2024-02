Wagen zerkratzt: 5000 Euro Schaden

In Steppach ist in der vergangenen Woche ein Wagen zerkratzt worden. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 5000 Euro.

In der Jochstraße in Steppach stand in der vergangenen Woche von Dienstag bis Donnerstag ein Auto. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Wagen auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (corh)