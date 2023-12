79-Jähriger wird beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen

Eine 79-jährige Frau bemerkt an der Kasse, dass ihr Geldbeutel fehlt. Als sie ihre Karten sperren lässt, erfährt sie, dass bereits Geld abgehoben wurde.

Ein Unbekannter hat einer 79-jährigen Frau am Dienstagvormittag im Langweider Ortsteil Stettenhofen den Geldbeutel aus der Einkaufstasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zwischen 9.30 und 10 Uhr in einem Discounter Am Lehenauweg einkaufen. Als sie an der Kasse merkte, dass ihr Geldbeutel fehlte, verständigte sie sofort ihre Bank, um ihre Karten sperren zu lassen.

Dabei erfuhr, dass der Unbekannte bereits zweimal Geld von ihrem Konto abgehoben hatte. Die Summe liegt nach Angaben der Polizei im unteren vierstelligen Bereich. (jly)

