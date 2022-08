Band Coldheart spielt in Stettenhofen Rockklassiker zugunsten der Ugandahilfe

Rock Klassiker von Coldheart gibt es beim Benefizkonzert der Ugandahilfe Langweid am Samstag in Stettenhofen. Wir verlosen Freikarten. So können Sie gewinnen.

Die Band Coldheart steht für handgemachte, gitarrenorientierte und stilechte Classic Rock Cover. Sie tritt bei einem Benefizkonzert der Ugandahilfe Langweid auf. Mit dabei ist auch Melinda Lugert aus Stettenhofen. Für das Rockkonzert am Samstag, 3. September, ab 19 Uhr auf dem Kirchplatz in Stettenhofen verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

In der klassischen Besetzung einer 70er/80er Jahre Rockband präsentieren die sechs Musiker Rock Klassiker aus dieser Zeit. 100 Prozent live vom Biker bis zum Banker ist für jeden etwas dabei. Coldheart treten bei Stadtfesten, bei Musiknächten, in Szenekneipen, auf Bikertreffen und auf privaten Rock-Veranstaltungen auf. Mit hohem musikalischem Anspruch bringen Coldheart die alten Rock-Klassiker wieder auf die Bühne. Jeder Musiker besitzt langjährige Erfahrung und präsentiert Coldheart mit großer Spielfreude. Für einen tollen Live-Rock Abend setzen Coldheart den Schwerpunkt auf einen überdurchschnittlich guten Sound, der sowohl gesanglich als auch instrumental sehr nah am Original dargeboten wird.

Hier die Rätselfrage für Konzerttickets

Für das Rockkonzert am Samstag, 3. September, um 19 Uhr auf dem Kirchplatz in Stettenhofen verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Freitag, 2. September eine E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de und nennt uns den Namen der Stettenhoferin, welche an dem Abend mit dabei ist. Das Konzert findet auch bei Regen statt.

Karten gibt's im Vorverkauf bei Getränke Müller, Langweid, Ludwig Pröll, Telefon 0172/8649546 (auch WhatsApp ) oder E-Mail uganda-langweid@t-online.de sowie bei Schreibwaren Nettel in Gersthofen. (lig)