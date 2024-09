Die lange Nacht beginnt schon am Nachmittag

Die Lange Nacht der Freiwilligen Feuerwehr beginnt am kommenden Samstag, 21. September, um 14.30 Uhr. Ab dann wird am Feuerwehrgerätehaus, Steinstraße 1, in Stettenhofen, Kaffee und Kuchen angeboten. Mit der Schauübung der Kinder und Jugendfeuerwehr, dem Leergutkistenstappeln, einem Gewinnspiel, dem Brandsimulator, einer Fahrzeugausstellung und einer großen Schauübung sowie Abendessen haben die Gäste auf jeden Fall viel zu sehen und erfahren einiges über die Tätigkeiten der Feuerwehr. (AZ)