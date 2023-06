Feuerwehr Stettenhofen feiert ihr 150. Jubiläum am Wochenende

Seit über einem Jahr plant die Freiwillige Feuerwehr Stettenhofen ihr 150. Gründungsfest. Am Wochenende ist es so weit.

Am kommenden Wochenende vom 24. und 25. Juni ist es nun so weit. Am Samstag starten die Stettenhofener um 14 Uhr und laden zu Kaffee, Kuchen und einer Blaulicht-Fahrzeugschau. Mit Hüpfburg und Kinderprogramm, Musik und Gegrilltem geht die Feier in den Abend.

Am Sonntag wird ab 8 Uhr mit dem Empfang der Vereine der offizielle Teil des Festes eingeläutet. Erst ein Weißwurstfrühstück, dann die Messe im Feststadel und nach dem Mittagstisch stellen sich die Vereine zum Festumzug auf, der um 14 Uhr beginnt und mit dem Einzug der Vereinsfahnen in den Feststadel am Maibaum endet. Das ist der Höhepunkt des Gründungsfestes, für dessen Vorbereitung viele an einem Strang gezogen haben.

Offiziell wurde die Wehr vom Müllermeister Martin Welzhofer und Bürgermeister Joseph Herreiner 1873 gegründet. Vorher war das Löschen eher Privatsache. Die Anschaffung eines Feuerkübels hatte der Grundherr von Langenmantel zumindest ab 1799 bei seinen Kaufverträgen schon vorgeschrieben. Bei der ersten Wahl der Feuerwehr wurde Martin Welzhofer zum Vorstand und der Söldner und Maurer Dominikus Schenzinger zum Kommandanten gewählt. Im Gründungsprotokoll ist nachzulesen, was zur Brandbekämpfung zur Verfügung stand: eine kleine, zweirädrige Feuerwehrspritze mit Handdeichsel, 20 Meter Schläuche und zwei Mundstücke um 238 Gulden sowie eine Laterne und eine Feuerwehrhupe zu drei Gulden und 12 Kreuzer wurden angeschafft.

Stettenhofer Feuerwehr präsentiert ihre Ausrüstung

Beim Gründungsfest 150 Jahre später können sich die Gäste die heutige Ausrüstung der modernen Freiwilligen Feuerwehr Stettenhofen ansehen und sich über die Ausbildung und die Jugendarbeit informieren. Zur Kinder- und Jugendfeuerwehr gibt es am Samstag am Festgelände am Maibaum viele Details.

"Ohne das Zusammenspiel von Aktiven, den Mitgliedern des Feuerwehrvereins, weiteren Helfern und der Gemeinde Langweid, die uns sehr unterstützt hat, wäre so ein Festwochenende nicht möglich“. Giovanni Di Chiazza, der Vorsitzende der Feuerwehr Stettenhofen, erinnert sich an zahllose Treffen zur Abstimmung der vielen Einzelheiten. Schnell stand fest, dass das Fest im Stadel der Familie Welzhofer stattfinden kann. "Ein Entgegenkommen für das wir sehr dankbar sind“, so Di Chiazza. Er vergleicht die Organisation des Wochenendes mit einem Hausbau, der auch akribische Planung und zuverlässige Durchführung erfordert.

Neben den seit Januar 2022 laufenden Vorbereitungen musste zusätzlich der Übungsbetrieb und die Einsatzbereitschaft der Truppe sichergestellt bleiben. Das bedeutete stundenlange Meetings zusätzlich zur normalen Terminplanung der Feuerwehrleute. Erleichterung, dass alles geklappt hat, mischt sich nun in die Vorfreude eines schönen Festwochenendes.