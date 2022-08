Schüsse am Sonntagmorgen sorgen in Stettenhofen für einen Polizeieinsatz

Zwei Jugendliche hantieren in einem Waldgebiet bei Stettenhofen mit einer Waffe und geben Schüsse ab. Auch in Königsbrunn gibt es einen Großeinsatz der Polizei.

Schüsse in einem Waldgebiet haben am frühen Sonntagmorgen mehrere Anwohner im Langweider Ortsteil Stettenhofen aufgeschreckt. Sie alarmierten umgehend die Polizei in Gersthofen, die daraufhin sofort ausrückte. Auch in Königsbrunn war es am Wochenende zu einem Großeinsatz gekommen. Glücklicherweise gab es in beiden Fällen keine Verletzten. Ende Juni hatten sich auch in Neusäß dramatische Szenen abgespielt.

Die Polizei konnte in Stettenhofen schnell zwei Jugendliche ausmachen, die mit einer sogenannten PTB-Waffe hantierten. Einer der beiden 16-Jährigen hatte in seinem Hosenbund eine Dose mit den passenden Platzpatronen stecken, sein "Spezl" hatte bereits eine abgefeuerte Patrone in der Hosentasche. Den Jugendlichen, der die Waffe einstecken hatte, erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Die beiden Heranwachsenden, die laut Polizei "nicht unerheblich alkoholisiert" waren, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben. Die Waffe und die dazugehörigen Patronen wurden beschlagnahmt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand keinerlei Sachschaden.

PTB-Waffen sehen echten Waffen oftmals täuschend ähnlich

Bei PTB-Waffen handelt es sich meist um Pistolen oder Revolver, die Reiz- oder andere Wirkstoffe, Platzpatronen oder pyrotechnische Ladungen verschießen können und echten Waffen oftmals täuschend ähnlich aussehen. Da bei diesen Schussgeräten keine Geschosse durch einen Lauf getrieben werden, gelten sie nicht als Schusswaffe, sind ihnen aber gleichgestellt und dürfen nur mit einem "kleinen Waffenschein" mitgeführt werden.

Ebenfalls alkoholisiert waren die Männer, die am Samstagabend im Messerschmittring in Königsbrunn für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt haben.

Dort waren gegen 21.45 Uhr auf einem Sommerfest ein 34-Jähriger und ein 59-Jähriger zunächst verbal aneinandergeraten. Kurz darauf eskalierte jedoch der Streit. Bei der Auseinandersetzung wurde zunächst eine Vitrine umgestoßen, danach schmiss einer der Männer mit einer Glasflasche ein Fenster ein. Schließlich zog der Ältere eine Schreckschusswaffe und bedrohte seinen Kontrahenten.

Lesen Sie dazu auch

Dramatische Szenen haben sich auch in Neusäß abgespielt

Aufgrund der unklaren Gefahrenlage rückte die Polizei mit etwa zehn Streifenbesatzungen an. Glücklicherweise fielen keine Schüsse, sodass die Beamten die Lage schnell unter Kontrolle hatten und die Schreckschusswaffe sicherstellen konnten. Auch in Neusäß hatten sich vor Kurzem ähnlich dramatische Szenen abgespielt. Hier wurde Ende Juni die Polizei informiert, dass im Bereich des Margeritenwegs junge Männer mit einer Waffe hantieren würden. Zudem waren einige Schüsse gefallen. Mehrere Streifen wurden daraufhin umgehend alarmiert. Vor Ort entdeckten die Beamten tatsächlich zwei Heranwachsende mit einer Waffe.

Mit gezogener Waffe gelang es, einen der beiden Flüchtenden festzunehmen. Glücklicherweise aber hatten auch hier die Beamten schnell erkannt, dass der Heranwachsende keine Waffe in den Händen hält. Warum die jungen Leute mit der Pistole hantiert hätten und sogar geschossen hatten, konnte auch schnell geklärt werden. "Der eine wollte dem andern wohl die Waffe verkaufen und zuvor die Funktionsfähigkeit demonstrieren", sagte ein Sprecher der Polizei.