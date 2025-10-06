Stettenhofner präsentieren das Lustspiel „S‘Jubiläum“

Mitten in den Proben stecken momentan die Akteure der Stettenhofener Bühne. Für die Theatersaison 2025 haben sie sich das Stück „S’ Jubiläum“ ausgesucht. Das Lustspiel in drei Akten stammt aus der Feder von Dieter Gygli. Gespielt wird im Pfarrsaal Stettenhofen. Die Regie hat Norbert Rackl übernommen.

Im Stück geht es um eine Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Hilfsprojektes „Eisbären in Not“. Die Ehefrau von Franz Tobler will diese Feier organisieren. Das Problem dabei: Franz und sein bester Freund Markus, haben diesen Verein nie gegründet. Er diente ihnen nur als Vorwand, um regelmäßig eine Bar aufzusuchen. Im Laufe des Stücks versuchen sie den Schwindel zu vertuschen, was die beiden Freunde schwer ins Schwitzen bringt. Als dann auch noch unerwarteter Besuch vor der Tür steht, ist schnelles Improvisieren gefragt.

Alle Termine in Stettenhofen

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein unterhaltsames Theaterstück mit etlichen überraschenden Wendungen. Premiere ist am Freitag, 7. November, um 19.30 Uhr, im Pfarrsaal Stetthofen. Die Aufführungen am Freitag und Samstag finden um 19.30 Uhr statt, am Sonntag jeweils um 15.30 Uhr. Gespielt wird am 7./8./9. November, am 14./15./16. November und am 21./22./23. November. Der Kartenvorverkauf findet ebenfalls im Pfarrsaal Stettenhofen statt, an den beiden Sonntagen, 12. und 19. Oktober, von 9 bis 12 Uhr. (AZ)

