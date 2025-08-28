Der Ausbau der Bahnstrecke Augsburg - Donauwörth liegt auf Eis: Was heißt das für Pendler?

Das ist eine kalte Dusche für alle Bahnpendler auf der Strecke Augsburg - Donauwörth: Obwohl die zweigleisige Strecke durch Güter- und Personenzüge stark belastet ist und Verspätungen an der Tagesordnung sind, hat die Bahn die Ausbaupläne auf Eis gelegt. Eigentlich sollte ein zumindest teilweise dreigleisiger Ausbau des Abschnitts die Situation entspannen, doch daraus wird erst einmal nichts. Was heißt das für die an der Bahnstrecke liegenden Gemeinden im Landkreis Augsburg und die Fahrgäste?
Landkreis Augsburg
