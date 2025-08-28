Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Stillstand beim Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth: Auswirkungen für Pendler

Landkreis Augsburg

Der Ausbau der Bahnstrecke Augsburg - Donauwörth liegt auf Eis: Was heißt das für Pendler?

Es wird in nächster Zeit erst einmal bei zwei Gleisen auf der so genannten Nordachse bleiben. Mit welchen Folgen? Wir haben drei Bürgermeister danach gefragt.
Von Regine Kahl
    • |
    • |
    • |
    Derzeit und noch länger müssen sich alle Züge zwei Gleise zwischen Augsburg und Donauwörth teilen. Das Bild zeigt einen Güterzug auf Höhe Bahnhof Gersthofen.
    Derzeit und noch länger müssen sich alle Züge zwei Gleise zwischen Augsburg und Donauwörth teilen. Das Bild zeigt einen Güterzug auf Höhe Bahnhof Gersthofen. Foto: Marcus Merk

    Das ist eine kalte Dusche für alle Bahnpendler auf der Strecke Augsburg - Donauwörth: Obwohl die zweigleisige Strecke durch Güter- und Personenzüge stark belastet ist und Verspätungen an der Tagesordnung sind, hat die Bahn die Ausbaupläne auf Eis gelegt. Eigentlich sollte ein zumindest teilweise dreigleisiger Ausbau des Abschnitts die Situation entspannen, doch daraus wird erst einmal nichts. Was heißt das für die an der Bahnstrecke liegenden Gemeinden im Landkreis Augsburg und die Fahrgäste?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden