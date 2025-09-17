Der italienische Abend wird zu einem Riesen-Erfolg für die Stockschützen Bonstetten

Zum dritten Mal bereits haben die Stockschützen Bonstetten einen italienischen Abend veranstaltet. Dass selbst das Wetter in Sommerlaune mitspielte, war letztlich eine wunderbare Zugabe. Im Rückblick sprechen die Veranstalter von einem „unvergesslichen Erlebnis“.

Die Stockschützen Bonstetten sagen aber auch klar, dass sie eine Party dieser Größenordnung nicht ganz allein stemmen können. Ihr Dank gilt unter anderem allen gönnenden Herzen und helfenden Händen, die dem Verein nach eigener Darstellung „mit ihrem Besuch, mit Leihgaben und tatkräftiger Unterstützung überaus geholfen haben.“ Zudem bedanken sich die Stockschützen bei der Gemeinde Bonstetten, die den Bürgersaal für das Fest zur Verfügung stellte.

Eine Neuauflage soll es geben

Eine Neuauflage 2026 soll es auf jeden Fall geben. (Hannes Merz)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!