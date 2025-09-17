Icon Menü
Stockschützen Bonstetten veranstalten einen italienischen Abend

Bonstetten

Der italienische Abend wird zu einem Riesen-Erfolg für die Stockschützen Bonstetten

Selbst das Wetter präsentiert sich in Sommerlaune. Aber so ganz allein hätte der Verein die Party nicht stemmen können.
    • |
    • |
    • |
    Ein großer Erfolg wurde der italienische Abend der Stockschützen Bonstetten.
    Ein großer Erfolg wurde der italienische Abend der Stockschützen Bonstetten. Foto: Hannes Merz

    Zum dritten Mal bereits haben die Stockschützen Bonstetten einen italienischen Abend veranstaltet. Dass selbst das Wetter in Sommerlaune mitspielte, war letztlich eine wunderbare Zugabe. Im Rückblick sprechen die Veranstalter von einem „unvergesslichen Erlebnis“.

    Die Stockschützen Bonstetten sagen aber auch klar, dass sie eine Party dieser Größenordnung nicht ganz allein stemmen können. Ihr Dank gilt unter anderem allen gönnenden Herzen und helfenden Händen, die dem Verein nach eigener Darstellung „mit ihrem Besuch, mit Leihgaben und tatkräftiger Unterstützung überaus geholfen haben.“ Zudem bedanken sich die Stockschützen bei der Gemeinde Bonstetten, die den Bürgersaal für das Fest zur Verfügung stellte.

    Eine Neuauflage soll es geben

    Eine Neuauflage 2026 soll es auf jeden Fall geben. (Hannes Merz)

