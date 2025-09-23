Icon Menü
Stöbermärktle mit Tischtennisturnier in Allmannshofen - bei gutem Wetter.

Allmannshofen

Stöbermärktle mit Tischtennisturnier

Am Allmannshofer Bürgerhaus findet am 3. Oktober ein Stöbermärktle statt. Aber nur bei trockenem Wetter.
    Wenn das Wetter am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, passt, findet am Allmannshofer Bürgerhaus ein Stöbermärktle statt. Von 10 bis 15 Uhr locken ein Tischtennisturnier, ein Schätzspiel und mehr. In privaten Höfen werden wieder Kleidung, Spielzeug und Trödel verkauft. Die Flohmarktpläne und Verpflegung gibt es am Bürgerhaus im Cafe Wohlgefühl. Wer am Tischtennisturnier teilnehmen möchte, kommt mit seinem Schläger um 10 Uhr zum Veranstaltungsort. Das Märktle endet um 15 Uhr. (AZ)

