Stöbermärktle mit Tischtennisturnier

Wenn das Wetter am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, passt, findet am Allmannshofer Bürgerhaus ein Stöbermärktle statt. Von 10 bis 15 Uhr locken ein Tischtennisturnier, ein Schätzspiel und mehr. In privaten Höfen werden wieder Kleidung, Spielzeug und Trödel verkauft. Die Flohmarktpläne und Verpflegung gibt es am Bürgerhaus im Cafe Wohlgefühl. Wer am Tischtennisturnier teilnehmen möchte, kommt mit seinem Schläger um 10 Uhr zum Veranstaltungsort. Das Märktle endet um 15 Uhr. (AZ)

86695 Allmannshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tischtennisturnier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis