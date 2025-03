Wenn der Storch das Dach übernimmt

Die Weißstorch-Population in Schwaben hat in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zugenommen. Während sich die einen freuen, mehr weiß-schwarz gefiederte Vögel über Wiesen kreisen zu sehen, sind sie für manche Hausbesitzerinnen ein Ärgernis. Denn ein ungewolltes Storchennest auf dem Dach kann nur in einer kleinen Zeitspanne und mit erheblichem Aufwand entfernt werden. Anton Burnhauser, Storchenexperte aus Augsburg, erklärt, warum die Population der Störche zunimmt, wie sie ihren Nistplatz wählen und was zu tun ist, wenn sich ein Pärchen ungewollt auf dem eigenen Dach ansiedeln will.

