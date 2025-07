Immer mehr Störche: Warum der aktuelle Regen dem Nachwuchs nichts ausmacht

Rund 60 Storchenpaare gibt es im Landkreis Augsburg. Aktuell machen die in diesem Jahr geschlüpften Jungtiere ihre ersten Flugversuche. Im vergangenen Jahr gab es laut Paul Schmuck, Storchenbeauftragten beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz Augsburg, aufgrund des Dauerregens im Frühsommer nur neun Jungtiere, die überlebt haben. In diesem Jahr sind es 40 bis 45 im Augsburger Land, da die regnerischen Tage erst später im Jahr kamen und so die Jungstörche bereits entsprechend gefiedert waren, um nicht zu erfrieren. Überhaupt nimmt die Storchen-Population in den vergangenen Jahren zu, wie Schmuck beobachtet. Die Tiere verteilen sich dabei über den gesamten Landkreis.

