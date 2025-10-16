Trend zum Nähen: Ein Schlaraffenland für Hobbyschneiderinnen

Für einen Tag lang hat sich der IKEA-Parkplatz in Gersthofen in ein buntes Paradies verwandelt. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt ließ so manches Schneiderherz höherschlagen. Stoffe in allen Farben und Mustern, kreative Accessoires, praktische Nähutensilien und unzählige Inspirationen für neue Projekte gab es an den Ständen.

Ob Hobbyschneiderin, Modedesigner, Patchwork-Fan oder DIY-Anfänger – hier fand jede und jeder, was er sucht. Schon von Weitem sah man bunte Stoffbahnen im Wind flattern. Die Vielfalt war groß: Baumwolle, Leinen, Jersey, Seide, Cord, Fleece, Tüll, Walk – fast jede erdenkliche Stoffart war vertreten. Dazu kamen Knöpfe in allen Formen, feine Spitzenborten, Reißverschlüsse, Schnittmuster, Garne und originelle Dekostoffe.

Beim Stoffmarkt waren auch viele lustige Motive an den Ständen zu sehen. Foto: Marcus Merk

Doch der Stoffmarkt ist weit mehr als nur ein Ort zum Einkaufen. Er ist Treffpunkt und Inspirationsquelle zugleich. Viele Näherinnen und Näher nutzten die Gelegenheit, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Tipps zu teilen. Die gemeinsame Begeisterung für das Nähen verbindet – wie auch Helga, Jutta und Sabine aus Diedorf bestätigen: „Wir treffen uns einmal im Monat und nähen zusammen: Kleidung für unsere Enkelkinder, Kosmetiktäschchen, Kissen – worauf wir gerade Lust haben. Oft aber auch für soziale Zwecke wie zum Beispiel ‚Weihnachten im Schuhkarton‘.“ Bei den Treffen entstünden Mützen, Halstücher oder Schals für die Kinder. Es sei einfach schön, wenn man mit einem Hobby anderen eine Freude machen könne.

Eine große Bandbreite bei den Designs der Stoffe

Ein Highlight des gut besuchten Marktes ist die große Bandbreite an Designs. Während einige Stände klassische Stoffe in gedeckten Farben anbieten, setzen andere auf auffällige Muster, florale Prints oder moderne geometrische Motive. Kinderstoffe mit fröhlichen Figuren sind ebenfalls hoch im Kurs. Auffällig viele Mütter waren am Sonntag zu sehen, die für ihre Sprösslinge Kleidung nähen. So auch Claudia Walther aus Stadtbergen: „Ich habe mit dem Nähen angefangen, als ich in der Schwangerschaft zu Hause war und viel Zeit hatte. Es ist nachhaltig und macht einfach Spaß, meiner Kleinen Kleidung zu nähen, die sonst keiner hat.“ Sichtlich stolz erzählt sie: „Ich werde oft auf die süßen Kleider und Pumphosen angesprochen, die meine Tochter trägt.“ Ebenso zu finden sind edlere Stoffe für anspruchsvolle Modeprojekte.

Der Austausch mit anderen Hobbyschneiderinnen gehörte für viele beim Marktbummel dazu. Foto: Marcus Merk

Julia Schneider aus Königsbrunn erklärt lachend: „Mein Name ist Programm. Ich habe mit dem Nähen angefangen, als meine Kinder klein waren.“ Zuerst habe sie nur für die Kinder genäht und sich dann weiterentwickelt. Mittlerweile näht Julia Schneider zu 80 Prozent ihre Kleidung selbst. „Die heutige Mode ist mir viel zu eintönig und langweilig. Ich mag bunte Stoffe und habe einen extrovertierten Modegeschmack“, erzählt die Königsbrunnerin. Sie zeigt dabei auf ihren bunten Mantel, der sofort ins Auge sticht: „Das ist mein neuestes Werk.“ Interessanterweise waren auch viele Männer unter den Besuchern. Einige waren nur Begleitung oder passten auf die Kinder auf, doch hier und da sah man einige, die sich die Stoffe genau anschauten und selbst genähte Hoodies oder Jacken trugen.

Beim Stoffmarkt war ziemlicher Andrang an den Ständen, die Verkäufer hatten alle Hände voll zu tun. Foto: Marcus Merk

Sebastian Marten aus Friedberg erklärt ihr Kommen so: „Nähen ist nicht nur etwas für Frauen. Meine Mutter hat es meiner Schwester und mir beigebracht, als wir klein waren – und ich nähe wirklich gerne. Es hat etwas Meditatives.“ Mit ihrer Freundin Annika sei sie oft auf Mittelalterfesten und -märkten und sie nähen sich die typischen Gewänder mittlerweile selbst. „Das macht Spaß und ist etwas Besonderes. Wir werden oft darauf angesprochen.“ Neben den Stoffen spielt bei dem Markt auch die Beratung eine große Rolle. Viele Händler sind selbst leidenschaftliche Näher und geben ihr Wissen gern weiter. Sie erklären, welcher Stoff sich wofür eignet, wie man schwierige Materialien verarbeitet oder welcher Faden die beste Wahl ist. Gerade für Einsteiger ist das eine wertvolle Hilfe. Und wer noch nie auf einem Stoffmarkt war, sollte genügend Zeit mitbringen – denn das Stöbern macht süchtig.

Auch kulinarisch war für das Wohl der Besucher gesorgt. Auf dem Veranstaltungsgelände gab es einen Eis- und einen Crêpestand, die zu kleinen Pausen zwischendurch einluden. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt ist mittlerweile eine feste Institution, die regelmäßig in vielen deutschen Städten gastiert. Sandra Klein aus Stadtbergen erzählt, dass sie regelmäßig Stoffmärkte in der Umgebung besucht: „Im Vergleich zu dem Markt in Freising ist dieser hier relativ klein, aber es ist toll, wenn ich nicht ganz so weit fahren muss. Wenn man Zeit hat und viel stöbert, wird man auch hier jeder fündig.“ Bei der Stoffauswahl sei es das A und O, alles anzufassen und die Farben im Tageslicht anzuschauen – und nicht nur am Bildschirm. Außerdem finde sie so oft Stoffe, die sie online vielleicht nie angeklickt hätte und habe sofort ein passendes Projekt dazu im Kopf, plaudert die Stadtbergerin aus dem Nähkästchen. Kurzum: Auf dem Markt ließ sich ein gemütlicher Tag mit der ganzen Familie verbringen, bei dem das kreative Hobby im Mittelpunkt stand.