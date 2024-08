Storch fliegt in Gessertshausen in ein Auto

Einen ungewöhnlichen Unfall hat ein Storch am Mittwochmittag in Gessertshausen verursacht. Die Polizei teilt mit, dass das Tier gegen 13 Uhr auf der B300 auf Höhe Wollishausen in die Windschutzscheibe des Autos einer Frau flog, die von Ustersbach in Richtung Gessertshausen unterwegs war. An dem Auto der 33-jährigen Fahrerin entstand ein leichter Schaden. Der Storch wurde von der Feuerwehr, die zufällig an dem Unfallort vorbeigekommen war, in eine Tierklinik gebracht. (jlü)

Jonathan Lübbers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis