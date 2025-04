Diebstahl, Gewalt, Drogen: Das sind die häufigsten Straftaten im Augsburger Land

Die gute Nachricht: Der Landkreis Augsburg ist vergleichsweise sehr sicher. So verzeichnet die Polizei etwa in der Stadt Augsburg mehr als dreimal so viele Straftaten wie im Augsburger Land. Dabei gilt die Großstadt ohnehin als zweit sicherste in Deutschland - nach München. Allerdings zeigt eine aktuelle Statistik der Polizei auch: Insgesamt ist die Anzahl der Straftaten im Landkreis Augsburg im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent angestiegen. Besonders Sexual- und Diebstahldelikte nehmen zu. Woran liegt das?

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis