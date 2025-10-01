So viel Geld nimmt die Stadt Gersthofen durch Falschparker und Raser ein

Wer in Gersthofen falsch parkt oder rast, kann zur Kasse gebeten werden. Mehr als 8000 Autofahrerinnen und Autofahrer bekamen das im vergangenen Jahr zu spüren. So viele Falschparker und Temposünder wurden in dieser Zeit zumindest erwischt. Die Bußgelder dieser Fälle landen in der Kasse der Stadt. Das bringt der Stadt viel Geld ein. Gewinn macht Gersthofen mit der Verkehrsüberwachung unterm Strich trotzdem nicht.
Gersthofen
