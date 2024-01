Zusmarshausen

08:53 Uhr

Streik bei Edna am Montagmorgen in Wollbach

Plus Beim Backwarenhersteller im Industriegebiet an der A8 fand am Montagmorgen ein Warnstreik statt. Es ging um höhere Löhne.

Bei Edna in Wollbach wird am Montagmorgen gestreikt. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitgeteilt. Die Gewerkschaft hat zum ersten Mal überhaupt zu einem Warnstreik bei dem schwäbischen Backwarenhersteller aufgerufen, wie sie berichtet. Zwischen 4 und 6 Uhr machen die Mitarbeiter hier auf ihre Forderungen aufmerksam.

Der Warnstreik sei anberaumt worden, weil die Tarifverhandlungen im bayerischen Bäckerhandwerk ins Stocken geraten seien, erklärt die NGG. Sie fordert eine Erhöhung der Tariflöhne von 380 Euro. Bei der letzten Verhandlung habe die Arbeitgeberseite ein Angebot in Höhe von 120 Euro für die Produktion und 140 Euro für den Verkauf vorgelegt.

