19-Jähriger fährt auf dem Mofa mit Tempo 70 nach Streitheim

Ein Rollerfahrer hat lediglich ein Versicherungskennzeichen angebracht und ist zwischen Welden und Streitheim zu schnell unterwegs.

Schneller, als die Polizei erlaubt, ist ein 19-jähriger Rollerfahrer am Mittwoch in Richtung Streitheim gedüst. Aufgefallen war der junge Mann, da trotz Tempo 70 nur ein Versicherungskennzeichen an dem Krad angebracht war.

Genau aus diesem Grund kontrollierte eine Streife der Polizei Zusmarshausen gegen 17.30 Uhr den 19-Jährigen, der auf der Staatsstraße zwischen Welden und Streitheim unterwegs war. Da der Rollerfahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen konnte, wird er nun laut Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zudem wurde der Roller sichergestellt. (thia)