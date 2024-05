Anna Rieß aus Streitheim feiert ihren 101. Geburtstag

Auf der Bank unter ihrem geliebten Apfelbaum in Streitheim dürfte Anna Rieß kürzlich ihren 101. Geburtstag feiern. Sie blickt auf ein erfülltes Leben zurück.

Den Geburtstag feierte sie am Wochenende zu Hause in Streitheim im Kreise ihrer großen Familie bei Sonnenschein auf ihrer Bank unter dem geliebten Apfelbaum. Trotzdem freute sie sich am Abend wieder auf „daheim ins Heim“. Anna Rieß durfte unlängst ihren 101. Geburtstag feuern. Deshalb schaute auch Zusmarshausen Bürgermeister Bernhard Uhl zum Gratulationsbesuchs bei Anna Rieß im Notburga Heim in Westheim vorbei. Anlässlich ihres 101. Geburtstags überbrachte er die Glückwünsche der Marktgemeinde und von Landrat Martin Sailer.

Ganz besonders stolz ist sie auf ihre Ur-Ur-Enkelin Anna

In einer Mitteilung anlässlich des Geburtstags teilt die Gemeinde Zusmarshausen mit: Anna Rieß wuchs gemeinsam mit vier Schwestern in Adelsried auf. Bereits mit zwölf Jahren war sie im Ort als „Kindsmagd“ tätig und mit 14 Jahren arbeitete sie auf einem Bauernhof als landwirtschaftliche Helferin und im dortigen Haushalt. 1944 hat sie ihren Mann Josef kennengelernt und 1946 geheiratet. In Streitheim haben die beiden ein schmuckes Haus gebaut und sich über Zuwachs von zwei Töchtern gefreut. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie bis zur Rente für das Forstamt Welden gearbeitet und Bäume und Pflänzchen gesetzt.

Die wenige Freizeit, die Anna Rieß hatte, verbrachte sie vor allem mit Stricken. Die Familie wurde mit Röcken, Jacken, Socken und allem möglichen eingedeckt. Im Kirchenchor Streitheim war sie aktive Sängerin und mit Herzblut immer dabei. Die 101-Jährige ist bereits mit 51 Jahren Witwe geworden und blickt trotzdem zufrieden auf ein erfülltes und glückliches Leben zurück, in dem sie in ihrer Rolle als Mama, Oma und Uroma ganz aufging. Ganz besonders stolz ist sie auf ihre Ur-Ur-Enkelin Anna.

Vor zwei Jahren ist Anna Rieß ins Notburga-Seniorenheim umgezogen, dort fühlt sie sich sehr wohl und hat viele Freundinnen gefunden, mit denen sie weiterhin fröhlich singt, so oft es sich ergibt. (AZ)