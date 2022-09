Motocross-Fahrer schneidet Weidezaun bei Streitheim durch

Ein Zeuge beobachtet, wie ein Motocross-Fahrer sich an einem Zaun an einer Weide zu schaffen macht. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Ein 29-jähriger Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 17.20 Uhr einen Motocross-Fahrer, der sich am Zaun einer Weide in der Adelsrieder Straße bei Streitheim zu schaffen machte. Laut Polizei flüchtete der Motorradfahrer, als er den Zeugen bemerkte, in Richtung Wald. Wie die Polizei feststellte, wurde der Stacheldraht der Umzäunung durchgeschnitten.

Der unbekannte Motorradfahrer wird wie folgt beschrieben: silberfarbener Motorradhelm, schwarze Jacke, blaue Jenas. Bei dem Motorrad handelt es sich laut dem Zeugen um eine orange-weiße Motocross-Maschine mit Günzburger Kennzeichen (GZ). (kinp)