Streitheimer Bürgerinitiative löst sich auf

Plus Die Bürgerinitiative Streitheim hat ihren Zweck verloren. Deshalb hat sie sich jetzt aufgelöst und das Geld aus der Kasse verteilt.

Die Bilanz der Bürgerinitiative Streitheim fällt ernüchternd aus. Lange hatte sie sich gegen die Umfahrung Adelsried auf fremder Flur gewehrt. Gebracht hat es am Ende wenig. Im November 2020 ging die Umfahrung in Betrieb. Jetzt hat sich die Bürgerinitiative aufgelöst.