Streitheimer Kinder haben einen neuen Spielplatz mit Hangrutsche

Nach einer Bauzeit von fünf Monaten wurde der neue Kinderspielplatz in Streitheim offiziell seiner Bestimmung übergeben. Pfarrer Ajai Arackal segnete ihn, musikalische begleitet von der Musikkapelle Adelsried. Bei der Feierstunde mit dabei waren der stellvertretende Landrat Hubert Kraus, gleichzeitig Marktrat und wesentlich an diesem Projekt beteiligt, Bürgermeister Bernhard Uhl, der für die Bauarbeiten verantwortliche Rathausmitarbeiter Tobias Riedel und eine Vielzahl von Streitheimer Bürgerinnen und Bürgern. Die Streitheimer Kinder konnten sich schon bei der Eröffnung über die neue Federwippe aus Robinienholz, das großzügige Spielhaus und die Sandspielanlage freuen. Außerdem gibt es eine Hangrutsche, eine neue Schaukel und einen Kletterparcours.

Marktrat Hubert Kraus hatte den Antrag gestellt

Der alte Spielplatz war in die Jahre gekommen. Defekte Spielgeräte mussten zuletzt stillgelegt werden. Ende 2022 hatte Marktrat Hubert Kraus in einer Sitzung des Marktgemeinderats den Antrag gestellt, einen neuen Spielplatz zu errichten. 2024 wurde dann von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit CSU- und BL-Vertretern ein Spielplatzkonzept für das schwierige Hanggrundstück am Kindergarten erstellt. Ursprünglich war dieses Gelände als Standort für ein Feuerwehrhaus vorgesehen. Im März 2025 wurde mit den Arbeiten begonnen, im Juni wurde der Spielplatz freigegeben. Gekostet hat das Projekt über 70.000 Euro.

Ludwig Furnier wird sich um die Rasenpflege kümmern

Ganz besonders eingesetzt für den Bau habe sich Ludwig Furnier aus Streitheim, Vorsitzender der Spiel- und Sportvereinigung Auerbach-Streitheim, heißt es von Gemeindeseite. Furnier habe sich auch bereit erklärt, künftig die Rasenpflege zu übernehmen. „Mit dem neuen Spielplatz ist der Ortsteil Streitheim in den nächsten Jahren für unsere Kinder gut aufgestellt. Bereits bei der Feierstunde hat sich gezeigt, dass sich die spielenden Kinder mit ihren Eltern sehr wohl fühlen“, sagte Bürgermeister Bernhard Uhl und dankte Furnier für sein Engagement. (AZ)

