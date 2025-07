Nogent-Park: Müssen für den Umbau zu viele Bäume fallen?

Der Nogent-Park am Hallenbad soll mehr Aufenthaltsqualität bekommen und dafür im großen Stil umgebaut werden. Dieser Beschluss ist im Bauausschuss mit großer Mehrheit gefallen. In einem offenen Brief an Bürgermeister und Stadträte kritisiert die Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) jetzt die Pläne und moniert, dass Bäume gefällt werden müssten. Bürgermeister Michael Wörle reagiert ebenfalls mit einem Brief, in dem er betont, dass entgegen der Darstellung des BN weniger als 20 Gehölze entfernt werden müssten – keine davon seien vital oder besonders geschützt.

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Wörle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bund Naturschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis