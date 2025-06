Stromausfall im Landkreis Augsburg: Tier legt Energie in Haushalten zeitweise lahm

Stromausfälle treffen moderne Gesellschaften hart: Licht, Heizung, Kommunikation – in vielen Bereichen ist der Alltag auf eine stabile Energieversorgung angewiesen. Umso deutlicher wird bei Zwischenfällen, wie sensibel die Infrastruktur reagieren kann. Ein solcher Fall ereignete sich am Mittwochabend im Landkreis Augsburg.

Region Augsburg: Krähe sorgt für Stromausfall in mehreren Orten

In Dinkelscherben sowie den umliegenden Ortsteilen kam es am Mittwoch zu einem größeren Stromausfall. Betroffen waren laut der Polizeiinspektion Zusmarshausen nicht nur Teile von Dinkelscherben selbst, sondern auch der Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch sowie Gabelbach. Wie die Polizei auf Nachfrage erläutert, wurde direkt mit der Reparatur begonnen.

Die Ursache des Stromausfalls ist ungewöhnlich – aber nicht einmalig: Eine Krähe hatte sich in einer Stromleitung verfangen und löste damit die Störung aus. Der Strommast brannte daraufhin ab. Im vergangenen Jahr legte ein Blitzschlag Tausende Haushalte in Augsburg lahm.

Stromausfall im Landkreis Augsburg: Energieversorgung zeitweise unterbrochen

Der zuständige Energieversorger war nach Bekanntwerden des Stromausfalls alarmiert, um die betroffenen Leitungen zu prüfen und die Versorgung mit Elektrizität wiederherzustellen. Den Angaben zufolge handelte es sich nicht um eine großflächige Netzstörung, sondern um eine lokal begrenzte Unterbrechung. Am späteren Abend war die Stromzufuhr für die betroffenen Ortsteile wieder hergestellt.

Der Vorfall zeigt, wie anfällig selbst moderne Infrastrukturen für äußere Einflüsse sein können. Zwar sind Stromausfälle in Deutschland vergleichsweise selten – die durchschnittliche Ausfallzeit pro Haushalt liegt nach Angaben der Bundesnetzagentur bei unter 15 Minuten pro Jahr –, doch selbst kurze Unterbrechungen können Folgen haben: von ausgefallenen Ampelanlagen bis hin zu gestörten Heizsystemen oder unbrauchbaren Kühlketten.

