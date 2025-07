Nach Stromausfall in 12.000 Haushalten: Auch Titania betroffen – Gäste fordern Rückzahlung

Der Stromausfall am Mittwoch hat viele Menschen in der Region Augsburg kalt erwischt. In manchen Orten war der Strom ganz weg. In Neusäß, Gablingen und Gersthofen waren nicht alle Menschen betroffen. Während im Porsche-Zentrum bei Gersthofen der Strom schnell wieder da war, hatten andere erst mitten in der Nacht wieder beleuchtete Zimmer und funktionierende Geräte. In der Therme Titania in Neusäß war der Strom dagegen dreimal weg - und das brachte den Badespaß gehörig durcheinander.

Das Neusässer Titania ist aktuell besonders beliebt. Zahlreiche Feriengäste aus anderen Bundesländern oder aus Österreich tummeln sich dort seit Wochen. Dazu trägt auch das verhältnismäßig schlechte Wetter bei. Am Mittwoch waren rund 300 Gäste im Bad, als um 15.45 Uhr zum ersten Mal der Strom ausfiel. „Dann müssen alle sofort raus aus dem Wasser und aus den Saunen. Das hat sicherheitstechnische Gründe“, erklärt Betriebsleiterin Jana Freymann. Um 16 Uhr sprang dann der Strom wieder an - und die Badenden wieder zurück in die Becken. „Aber kaum waren die Leute wieder im Wasser, fiel der Strom ein zweites Mal aus. Gegen 17 Uhr lief alles wieder, aber ab 18.35 Uhr ging wieder gar nichts mehr.“

Am wichtigsten sei bei einem Stromausfall laut Betriebsleiterin, dass alle Becken und Saunen leer sind. Das musste das Personal kontrollieren. Den Badegästen wurde angeboten, ihre Eintrittskarte und mögliche Guthaben für den gastronomischen Bereich, die am Eingang auf den sogenannten Umkleidechip gespeichert werden können, zu ersetzen. „Aber wir konnten die Chipkarten ja nicht auslesen. Also hat jeder einen Bogen zum Ausfüllen bekommen“, erzählt Freymann. Prompt seien auf einen Schlag dutzende Kugelschreiber für immer „verschwunden“.

Den Badegästen des Titania wird nicht nur die Eintrittskarte erstattet

Das Team habe Großes geleistet, um alles zu koordinieren, lobt die Titania-Leiterin. Badegäste, die eine Rückerstattung wollten, mussten den Spindschlüssel, also den Chip, zum Formular dazu kleben. Aber das klappte nicht immer, die Abläufe waren chaotisch. Die einen warfen ihre Schlüssel nur in einen Korb, andere nahmen ihre einfach mit. Freymann rechnet nun mit ein paar Tausend Euro, die den Badegästen zurückgezahlt werden müssen. Allein 1180 Euro für gastronomische Leistungen seien am Mittwoch nicht abgerechnet worden. Viele Mitarbeitende hätten noch die halbe Nacht gearbeitet, am Donnerstagfrüh war das Personal schon ab 4 Uhr wieder im Einsatz, um alle Systeme zu prüfen. Danach lief der Betrieb reibungslos.

Für den Fall eines Stromausfalls in der Therme existiere ein Notfallplan. Auch das Notstromaggregat sei wie erwartet angesprungen. Problematisch sei laut Freymann aber das Hin und Her gewesen, da der Strom ab und zu wieder da gewesen sei. Am Donnerstag war das Personal ab 4 Uhr morgens schon wieder im Einsatz, um alle Systeme zu prüfen, andere hatten die halbe Nacht gearbeitet.

Diese Gemeinden in der Region Augsburg waren vom Stromausfall betroffen

Die Stromausfälle hatten am Mittwoch ab 15.30 Uhr vorübergehend Teile von Neusäß, Gersthofen, Gablingen, Langweid, Biberbach und Aystetten betroffen. Laut LEW waren kurzzeitig bis zu 12.000 Haushalte ohne Strom. Um einen Kabeldefekt in Gersthofen einzugrenzen, hatten Leitungsumschaltungen stattgefunden. Diese wiederum hatten zu Folgefehlern auf mehreren Mittelspannungskabeln geführt. Von einem längeren Ausfall betroffen waren abends noch: Gablingen mit seinen Ortsteilen Lützelburg, Siedlung, Holzhausen, die Langweider Ortsteile Achsheim und Eggelhof, die Biberbacher Ortsteile Eisenbrechtshofen und Zollsiedlung sowie die Gersthofer Ortsteile Peterhof und Rettenbergen.

Erst das Hochwasser 2024, dann ein Stromausfall 2025

In der Zollsiedlung ging kurz nach 16 Uhr nichts mehr. Harald Hübner erfuhr das von seiner Frau, die im Homeoffice saß. „Erst dachten wir, die Sicherung wäre herausgeflogen. Aber auch mein Sohn nebenan und die Nachbarin hatten keinen Strom.“ Als Mitglied der Feuerwehr sah Hübner auf seinem Handy, dass es auch anderen Orten so ging. Er ließ sich daraufhin mit seiner Frau ein Abendessen in ihrer Gersthofer Lieblingspizzeria schmecken - aber erst nach einem Anruf vorher. Denn auch Teile der Stadt waren betroffen. „Wir hatten einen wunderbaren Abend und als wir heimkamen, so gegen 19 Uhr, hatten wir auch wieder Strom.“ Während der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr war die Zollsiedlung evakuiert worden. „Damals hatten wir gar kein Hochwasser, und der Strom lief auch“, erinnert sich Hübner. Doch schon da hatte er über die Anschaffung eines Notstromaggregats nachgedacht. Gekauft hatte er keines. Jetzt beschäftigt ihn der Gedanke daran wieder. „Denn solche Vorfälle häufen sich. Zumindest fühlt es sich so an.“

Die Erfahrungen der Hochwasserkatastrophe spielten auch in Gablingen eine große Rolle. „Wir sind seitdem in Übung“, erzählt Bürgermeisterin Karina Ruf. Ein Notstromaggregat am Brunnen pumpte weiter Wasser in den Hochbrunnen. Die Feuerwehr war in Einsatzbereitschaft. Die Ärzte wurden gefragt, ob und welche Patienten ein Sauerstoffgerät haben. „Die LEW und der Katastrophenschutz haben sich gemeldet, die Wasserwarte waren im Einsatz und über den Whatsapp-Kanal, denn wir seit dem Hochwasser haben, konnte ich laufend informieren.“ Die Gablinger Bürgermeisterin lobt ihre Truppe. Sie will eine Powerbank fürs Rathaus anschaffen, um bei Bedarf stromlos Handys laden zu können. Gegen 22.30 Uhr hatte ganz Gablingen wieder Strom. Im Langweider Rathaus wurde der Stromausfall ebenfalls durch kurze technische Störungen bemerkt.

Die Gersthofer Polizei hatte Strom, das Porsche-Zentrum nicht

Auf die Gersthofer Polizei wirkte sich das Ereignis gar nicht aus. Weder auf das Gebäude noch auf die Zahl der Einsätze. Im Porsche-Zentrum Gersthofen dagegen fiel der Strom zweimal aus, einmal samt W-Lan. „Dann ging überhaupt nichts mehr. Keine EDV, kein Licht, keine Internettelefonie, keine Kartenzahlung, keine Toilettenspülung. Geschäftsführer Wolfgang Döring fühlte sich zurückerinnert an den Blackout in Spanien Ende April. Die Schiebetüren des exklusiven Autohauses hatten sich jedoch sofort geöffnet, als der Strom weg war. „Zum Glück hatten wir gegen 17.45 Uhr wieder Strom und konnten sie schließen“, sagt Döring. Andernfalls wäre es mechanisch gegangen. Die Waldgaststätte Peterhof sperrte ab 16.30 Uhr zu und hängte einen Schild vor die Tür.