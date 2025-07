Stromausfall betrifft mehrere Orte im Landkreis Augsburg

In mehreren Gemeinden im nördlichen Landkreis Augsburg ist am heutigen Mittwoch der Strom ausgefallen. Wie ein Sprecher der LEW mitteilte, war in Gersthofen ein Kabelfehler aufgetaucht. Bei der Suche nach dem Fehler wurde das Netz umgeschaltet, so sei es zu einem Folgefehler in anderen Leitungen gekommen. In folgenden Orten ist der Strom zum Teil ausgefallen:

Langweid, Gersthofen, Neusäß Richtung Täfertingen samt Therme Titania, das Gersthofer Gewerbegebiet am Autobahnkreuz in Gersthofen mit Hery-Park und südlich davon, Gablingen und Aystetten.

Mitarbeitende der LEW sind vor Ort im Einsatz und stellen schrittweise die Stromversorgung wieder her. Das sei technisch möglich und habe aktuell die oberste Priorität.