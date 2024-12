Mit Autorin Susann Müller aus Aystetten auf dem Weg zur Selbsterkenntnis

Wie nehme ich mein Leben selbstbestimmt in die Hand? Dieser Frage geht Susann Müller aus Aystetten in ihrem neuen Buch „Die Welt ist dein Spiegel“ nach. Sie arbeitet seit mehr 15 Jahren als Autorin, Texterin und Ghostwriterin. Aktuell arbeitet sie als PR-Managerin in einem Medienunternehmen. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Jugendbücher, dem Fantasy-Dreiteiler „Vermächtnis des Ordens der weißen Lilie“.

Neben der Mystik hat sie sich seit vielen Jahren immer mit zahlreichen verschiedenen Themen hinsichtlich Religion und Philosophie beschäftigt. Nicht zuletzt ihr eigener herausfordernder Lebensweg veranlasste sie dazu, sich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen. „Was einem außen begegnet, sei es der Chef, der einem auf die Nerven geht, der Partner, mit dem man unglücklich ist oder Freunde, die einem nicht guttun, es ist der Spiegel des Inneren“, sagt Müller.

Im neuen Buch von Susann Müller aus Aystetten geht es um Selbsterkenntnis

Dazu entwickelte sie sieben Kernsätze, welche sie ausführlich in ihrem Buch behandelt, um den Gefühlen und Handlungen in den verschiedenen Lebenssituationen Sinn zu geben. „Für jedes Problem gibt es eine Lösung, für jeden Menschen Erfüllung“, ist sie sicher. Ihr Buch hat sie in drei Teile gegliedert, beginnend mit uraltem Menschheitswissen, das sie in die heutige Zeit herunterbricht und anwendbar macht. „Wichtig ist es vor allem nicht mehr Opfer der Umstände zu sein“, sagt Müller. „Dazu bedarf es der Erkenntnis, dass ich mir selbst helfen muss. Es gilt immer wieder kritisch zu hinterfragen, was die verschiedenen negativen Erlebnisse sind, die sich immer wieder wiederholen und was sie letztlich mit einem zu tun haben“, sagt die Autorin.

Müllers neuestes Werk ist ein Handbuch mit vielen Werkzeugen, um damit zu sich selbst zu finden. Diese werden im zweiten Teil des Buches klar aufgezeigt. So gilt zu hinterfragen, warum man sich diesen Umständen aussetzt. Was kann ich ändern, wenn ich unglücklich bin? Wie kann man die Ursache ändern, damit sich die Wirkung ändert? Im dritten Teil ihres Buches steht das Thema Selbstliebe im Fokus. „Selbstliebe ist die Voraussetzung für alles“, macht die Aystetterin deutlich und gibt einen Tipp dazu: „Sich zehn Minuten hinsetzten, sich Zeit nehmen für sich, allein das genügt oft schon sich befreit zu fühlen“.

Müller lässt ihre Leserinnen und Leser intensiv in die faszinierende Welt der Selbsterkenntnis eintauchen. „Ich biete eine aufschlussreiche Reise zum eigenen Selbst“, erklärt sie. Die vorgestellten und empfohlenen Techniken hat sie erfolgreich selbst angewandt. „Mithilfe dieser Übungen habe ich mich von vielen Hemmnissen befreien können“, so Müller.