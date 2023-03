Täfertingen

vor 1 Min.

Auto einer 57-Jährigen wird in Täfertingen rundum zerkratzt

Artikel anhören Shape

Eine 57-Jährige parkt ihren Wagen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Meraner Straße in Täfertingen. Am Morgen ist der Wagen völlig zerkratzt.

Rundum ist das Auto einer 57-jährigen Frau in Täfertingen zerkratzt worden. Der Wagen stand In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Meraner Straße. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens 1600 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen zum Tatzeitpunkt geben können. Diese werden telefonisch unter der Nummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)

Themen folgen