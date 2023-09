E-Mountainbike wird in Täfertingen aus offener Garage gestohlen

In Täfertingen klaut ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag ein E-Mountainbike aus einer offenen Garage. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Ein Unbekannter hat in Täfertingen in der Nacht auf Sonntag ein schwarzes E-Mountainbike aus einer offenstehenden Garage in der Terlaner Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Diebstahlschaden bei rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1810 zu melden. (jly)

