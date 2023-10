Einbrecher stehlen Auto des Hauseigentümers

Im Herbst steigt die Zahl der Einbrüche. In Täfertingen haben unbekannte Täter hohe Beute gemacht.

Eine ungewöhnliche und hohe Beute haben Einbrecher in Täfertingen gemacht. Im Zeitraum von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 5.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in dem Neusässer Stadtteil ein, teilt die Polizei mit. Die Einbrecher entwendeten diverse Gegenstände sowie das Fahrzeug des Hauseigentümers. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (kar)