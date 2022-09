Geheimnisse rund um den Bildstock in Täfertingen gelüftet

Beim Tag des offenen Denkmals war der restaurierte Kapellenbildstock auf Täfertinger Flur ein interessanter Programmpunkt. Das Interesse war groß.

Über 80 Männer und Frauen kamen im Rahmen des Tags des offenen Denkmals zum Kapellenbildstock "Jesus und die weinenden Frauen von Jerusalem" auf Täfertinger Flur, um an der feierlichen Segnung durch Pfarrer Stephan Spiegel teilzuhaben.

Der Bildstock wurde von der Stadt Neusäß frisch restauriert und daher gemäß dem diesjährigen Motto "Kulturspur – ein Fall für den Denkmalschutz" am Tag des offenen Denkmals in den Fokus gerückt. Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner berichtete über die historischen Hintergründe und auch Geheimnisse dieses religiösen Bauwerks. Die Flurkapelle ist die letzte erhaltene von ursprünglich drei (der Stadt bekannten) Bildstöcken in Täfertingen und in jedem Fall über 130 Jahre alt; sie fand bereits um 1885 Erwähnung in einem Schriftstück der Diözese.

Pfarreiengemeinschaft Neusäß hat zum Umtrunk geladen

Im Anschluss an die Segnungszeremonie fand ein kleiner Umtrunk für alle Anwesenden statt, organisiert von der Pfarreiengemeinschaft Neusäß.

Wie jedes Jahr erscheint zusätzlich wieder eine Broschüre des Stadtarchivs, die das Thema des Denkmaltags aufgreift. Diese lag am Tag des Denkmals vor Ort am Kapellenbildstock sowie anschließend an der Infothek im Rathaus kostenlos für alle Interessierten aus. Wer sich den Bildstock ansehen möchte, das ist der genaue Standort: Täfertinger Straße, Höhe Firma Thaler. Autofahrer sollten am Sportplatz parken. (AZ)