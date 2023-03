Jugendliche Diebe stehlen E-Shishas aus Tankstelle in Täfertingen

Zwei 15-Jährige und ein 14-Jähriger lassen an einer Tankstelle fünf E-Shishas mitgehen. Als die Polizei einen der Täter fassen kann, gesteht er und es kommen weitere Diebstähle ans Tageslicht.

Eine jugendliche Diebesbande hat am Montag eine Tankstelle an der Boschstraße in Täfertingen heimgesucht. Täter sind zwei 15-Jährige und ein 14-Jähriger.

In der Tankstelle kaufte einer der Jugendlichen eine E-Shisha und lenkte den Kassierer ab. Seine beiden Komplizen nutzten den Moment der Unaufmerksamkeit und stahlen insgesamt fünf Geräte im Wert von 120 Euro. Nach Verlassen der Tankstelle bemerkte der Mitarbeiter den Diebstahl und verständigte die Polizei. Diese konnte einen der Täter in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Dem jungen Dieb wurde ein Teil der Beute wieder abgenommen und sichergestellt. Zudem verriet er laut Polizei seine Komplizen und die Beamten suchten daraufhin die beiden Mittäter Zuhause auf. Mit dem Vorwurf des Ladendiebstahls konfrontiert, rückten die beiden weitere acht E-Shishas raus, die aus dem aktuellen und weiteren zuvor begangenen Straftaten stammten. (thia)