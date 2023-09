Täfertingen

Schwarzbau in Täfertingen: Nach jahrzehntelangem Streit steht der Abriss fest

Plus Seit Jahren soll der Schwarzbau hinter dem Titania weg. Nachdem die Berufung abgelehnt ist, ist nun der Rechtsweg ausgeschöpft und die Frist zum Abriss steht fest.

Nun steht eine Frist Schwarz auf Weiß im Bescheid: Die ehemalige Flakstellung am Birkenweg in Täfertingen, die in den vergangenen Jahren zum Wohnhaus umgebaut und später sogar noch einmal aufgestockt wurde, muss bis 16. März 2024 beseitigt werden. Wie in der jüngsten Bauausschusssitzung in Neusäß besprochen wurde, sei auch der Antrag auf Berufung vom vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof abgelehnt worden und damit steht fest, dass die Behörden ihren Rückbaubescheid durchsetzen können. Der Streit geht schon über Jahrzehnte.

Damals war die ehemalige Flakstellung auf freiem Feld hinter dem Titania zum Wohnhaus umgebaut worden, Ende 2008 erhielt sie sogar ein weiteres Stockwerk – alles ohne Baugenehmigung. Die Eigentümer machten damals beim Landratsamt geltend, dort einen Gartenbaubetrieb etablieren zu wollen. Doch ein Prozess vor dem Verwaltungsgericht 2011 machte klar: Hier gibt es keinen Gartenbau. Die Berufung des Bauherrn vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 2015 scheiterte ebenfalls und die Stadt Neusäß blieb dabei: Das gesamte Anwesen sollte weg.

