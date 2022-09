Tag des Denkmals: Segnung eines Bildstocks in den Täfertinger Fluren

Die Stadt Neusäß beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals: Dabei steht ein Täfertinger Kapellenbildstock im Fokus des Interesses.

Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, wird der frisch restaurierte Kapellenbildstock „Jesus und die weinenden Frauen von Jerusalem“ gesegnet. Die Segnung war ursprünglich im vergangenen Jahr zum Ende der Sanierungsmaßnahmen geplant, musste aber coronabedingt entfallen. Im Anschluss an die feierliche Zeremonie findet ein kleiner Umtrunk für alle Anwesenden, organisiert von der Pfarreiengemeinschaft Neusäß, statt.

Die Flurkapelle ist die letzte erhaltene von ursprünglich drei der Stadt bekannten Bildstöcken und in jedem Fall über 130 Jahre alt; sie fand bereits um 1885 Erwähnung in einem Schriftstück der Diözese. Der Kapellenbildstock zeigt die Station des Kreuzwegs „Jesus und die weinenden Frauen von Jerusalem“.

An die Segnung in Täfertingen schließt sich ein Umtrunk an

Die Segnung beginnt um 16 Uhr und wird musikalisch umrahmt. Es folgt das Grußwort von Bürgermeister Richard Greiner zur Historie des religiösen Bauwerks, ein Umtrunk schließt sich an.

Wie jedes Jahr erscheint zusätzlich wieder eine Broschüre des Stadtarchivs, die das Thema des Denkmaltags aufgreift. Diese liegt am 11. September vor Ort am Kapellenbildstock sowie anschließend an der Infothek im Rathaus kostenlos für alle Interessierten aus.

Dies ist der genaue Standort des Bildstocks: Täfertinger Straße, Höhe Firma Thaler. Autofahrer sollten beachten, dass Parkplätze nur am Sportplatz vorhanden sind.

Es gibt auch Führungen im Kloster Thierhaupten

Im Landkreis Augsburg beteiligt sich auch das Landesamt für Denkmalpflege im ehemaligen Kloster Thierhaupten am Tag des offenen Denkmals. Ab 10.30 Uhr wird es unter anderem Führungen durch die Bauteile-Sammlung geben. Herzstück des Bauarchivs im Bayerischen Fortbildungs- und Beratungszentrum für Denkmalpflege an der Dienststelle Thierhaupten, ist eine umfangreiche und sehenswerte Sammlung historischer Bauteile. Deren Bandbreite reicht von Fragmenten römischer Gebäude bis zu Bauteilen des Münchner Olympiastadions. Türen, Fenster, Ziegel zählen ebenso dazu wie Modelle von Dachwerken.

Herzog Tassilo III. gründete das Kloster in Thierhaupten um 750 n. Chr. Bis zur Säkularisation waren Benediktiner dort ansässig. Heute nutzt unter anderem das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege die Räumlichkeiten. (AZ)