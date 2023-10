Unbekannte brechen Firmentor auf und stehlen zwei Radladerreifen

Unbekannte brechen in Täfertingen ein Firmentor auf und nehmen zwei Radladerreifen mit. Der Schaden liegt im höheren vierstelligen Bereich.

In Täfertingen haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Radladerreifen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter das Tor zu einer Firma an der Täfertinger Straße auf. Die beiden Reifen wurden vermutlich mit einem Lieferwagen abtransportiert. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden im höheren vierstelligen Bereich. (jly)

