4000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall in Täfertingen zu verzeichnen. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 54-Jähriger mit seinem Auto am Samstag gegen 11 Uhr an der Raiffeisenstraße wenden. Dabei übersah er offenbar das Auto einer 76-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. (kinp)

