Vandalismus an der Gurndschule in Täfertingen

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die auf dem Gelände der Grundschule in Täfertingen ein Bienenhaus beschädigt haben. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich die Tat bereits in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr. Das Bienenhaus steht im Garten der Schule. Außerdem beschädigt wurde eine Tür des Schulgebäudes. Wer Beobachtungen zur Tatzeit mitteilen kann, möchte sich bitte an die Polizei Gersthofen Tel 0821/323-1810 wenden. (kinp)

