Täfertingen

vor 33 Min.

Wohnungsbrand in Täfertingen doch nicht durch Kerze ausgelöst

Rund 100.000 Euro Schaden sind bei einem Wohnungsbrand in Täfertingen am ersten Weihnachtstag entstanden.

Plus Erste Vermutungen der Polizei, dass der Wohnungsbrand im Schleisweg durch einen Adventskranz verursacht wurde, haben sich nicht bestätigt.

Rund 100.000 Euro Schaden sind bei einem Wohnungsbrand in Täfertingen am ersten Weihnachtstag entstanden. Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass das Feuer im Schleisweg durch eine brennende Kerze am Adventskranz ausgelöst wurde. Nach weiteren Ermittlungen der Kripo Augsburg wird nun jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer anderen Ursache ausgegangen.

