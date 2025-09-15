Taschenlampe und Werkzeug aus Wohnmobil gestohlen

Auf einem Parkplatz in Gersthofen ist ein Dieb in ein Wohnmobil eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, drückte der Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um ins Innere zu kommen. Dort klaute er eine Taschenlampe und ein Werkzeugset. Die Polizei schätzt den Wert des Diebesguts auf lediglich rund 30 Euro. Der Aufbruch fand auf einem Parkplatz an der Gersthofer Dieselstraße statt. (kinp)

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnmobil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis