Kein Tempolimit mehr: Anwohner sind von Rasern genervt

Die Aufhebung des Tempolimits zwischen Stadtbergen und Deuringen sorgt für Diskussionen bei den Anwohnern. Seit einiger Zeit dürfen Autofahrer hier mit Tempo 100 über die Landstraße rauschen. Auch wenn das einer Kamikaze-Fahrt entspricht, verboten ist es nicht. Ab dem Golfclub ist 70 statt bisher 50 erlaubt. „Weniger Sicherheit, mehr Lärm“ fasst ein Anwohner der Deuringer Straße in Stadtbergen zusammen. Er beschwert sich, dass nun auch mit höherer Geschwindigkeit nach Stadtbergen hineingefahren würde.

Anwohner wünschen sich ein leuchtendes Display in der Deuringer Straße

Der Stadtberger berichtet, dass die Anwohner schmerzvoll erfahren hätten, dass das Tempolimit nach Deuringen jetzt aufgehoben ist. Wurde in der Deuringer Straße auch bisher schon Tempo 30 von so manch einem ignoriert, „so nehmen jetzt einige das schnellere Fahren auf der Landstraße in die Siedlung mit und fahren nun auch mal über 50“, berichtet er. „Mit Kind oder Rollator kannst du dich dann nach der Kurve nur noch in Sicherheit werfen und wirst zum Dank angehupt.“ Trotz gesammelter Unterschriften aus der Nachbarschaft und mehrerer Briefe ans Rathaus werde die Geschwindigkeit in der Deuringer Straße so gut wie nie kontrolliert. Die Forderungen sind klar.

Ihr dringlichster Wunsch ist ein Geschwindigkeitsdisplay in beide Richtungen auf Höhe der Schrebergärten. Also ein leuchtendes Schild, das je nach Tempo des Vorbeifahrenden einen Smiley oder die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen kann. „Eine kleine Investition im Vergleich zur neuen Fußgängerampelanlage in der Leitershofer Straße“, findet der Anwohner. Zwölf Nachbarn haben diesen Wunsch unterschrieben. Auch Radarkontrollen zu den Stoßzeiten morgens und abends etwa alle zwei Monate wären hilfreich, so der Anwohner. „Eine oder zwei im Jahr ist da zu wenig“.

So kontrolliert die Stadt das Verkehrsgeschehen in Deuringen

Wie Ordnungsamtsleiter Markus Voh erklärt, werde das Verkehrsgeschehen auf der anderen Seite der Strecke, also in der Allgäuer Straße in Deuringen, mithilfe einer solchen Anzeigetafel kontrolliert. Die gefahrenen Geschwindigkeiten würden auch dann festgehalten werden, wenn der Smiley an der Anzeigentafel nicht leuchtet. Voh berichtet, dass in Kürze auch ein Gerät am Ortseingang aufgestellt werden soll, um zu überprüfen, ob sich die Geschwindigkeiten mit der Abschaffung des Tempolimits geändert haben. Voh hatte vor Kurzem berichtet, dass die Stadt vom Polizeipräsidium darauf hingewiesen worden ist, dass das bisherige Tempolimit auf der Straße von Stadtbergen nach Deuringen nicht rechtskonform sei. Daraufhin wurden die Straßenschilder abmontiert.