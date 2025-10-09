Wer hat das Tempolimit Richtung Deuringen gekippt?

Das Schild ist weg. Sollen die Autofahrer jetzt wirklich mit Tempo 100 von Stadtbergen in Richtung Deuringen fahren? Das wäre schließlich die Maximalgeschwindigkeit auf Landstraßen. Viele Autofahrer sind irritiert. Dass ein Tempolimit aufgehoben wird, sind sie nicht gewöhnt. Doch sie sehen richtig: Vom Ortsausgang Stadtbergen hinter dem Kreisverkehr in Richtung Deuringen gibt es kein Tempolimit mehr. Das heißt: Hier ist 100 km/h fahren erlaubt.

Zumindest theoretisch, denn praktisch ist es an dieser Stelle nur schwer möglich, auf eine solche Geschwindigkeit zu kommen, ohne die Fahrbahn zu verlassen. Bislang waren hier nur 70 Stundenkilometer erlaubt. Und oben am Golfheim darf jetzt 70 gefahren werden, wo zuvor ein 50er-Schild stand. Carmen Steinmüller (Freie Wähler) fragte vor Kurzem im Verkehrsausschuss noch einmal nach, ob das alles so gedacht war. Sie berichtete, dass sie auch schon von anderen Leuten darauf angesprochen worden sei.

Wer trägt die Verantwortung?

Wie es von der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt hieß, liege die Zuständigkeit und die Gefahrenbeurteilung für die Straße zwischen Stadtbergen und Deuringen bei der Stadt Stadtbergen, da es sich um eine Gemeindestraße handelt. Ordnungsamtsleiter Markus Voh erklärte nun aber, dass das Polizeipräsidium Schwaben Nord die Stadt darauf hingewiesen habe, dass das bisherige Tempolimit auf der Straße von Stadtbergen nach Deuringen nicht rechtskonform sei.

Außerorts gelte Tempo 100. An Bushaltestellen, Querungshilfen oder ähnlichem könne man die Geschwindigkeit auf 70 drosseln. An diese Weisung sei die Stadt gebunden, „da können wir nichts machen“, so der Ordnungsamtsleiter. Die Stadt habe die Aufhebung des Tempolimits nicht entschieden. Markus Voh selbst sah sich ebenfalls nicht in der Lage, sein Auto mit der Maximalgeschwindigkeit durch die neue 70er-Zone zu steuern. „Niemand ist gezwungen, hier 70 zu fahren“, gab er zu bedenken.