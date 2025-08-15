Tennis-Camp des TSV Zusmarshausen begeistert 42 Talente

Eine glanzvolle Bilanz zieht der TSV Zusmarshausen aus seinem Ferien-Tenniscamp für Nachwuchsspieler. Mit 42 Jugendlichen im Alter von sechs bis 15 Jahren verzeichnete der Verein eine Rekord-Teilnahme. Auf der Anlage herrschte drei Tage lang Tennis-Begeisterung pur.

Krasimir Krastev leitet das Trainer-Team

Das von Headcoach Krasimir Krastev geleitete Trainer-Team unterstützten unter anderem die Zusmarshauser Spitzenspielerinnen Emma Sapper und Katharina Mösch sowie. Die Veranwortlichen schnürten ein professionelles Programm für alle Altersklassen und Leistungsstufen. Die Teilnehmenden zeigten sich begeistert von den vielfältigen Übungen und dem strukturierten Training.

Der Höhepunkt des Camps war der Abschlussabend unter Flutlicht. Die Jugendlichen traten bis fast Mitternacht gegeneinander an und zeigten großes Engagement sowie Spaß am Lernen.

Das Fazit von Krastev: „Es ist fantastisch zu sehen, wie begeistert die Kids bei der Sache sind. Wir geben unser Bestes, damit sie spielerisch Spaß behalten und kontinuierlich besser werden.“ Sapper fügt hinzu: „Wir machen Teamgeist sichtbar – und geben Kindern und Jugendlichen schon sehr früh die Unterstützung, die sie brauchen, um gemeinsam mit Freude und Herz zu wachsen.“

Weitere Angebote geplant

Der TSV Zusmarshausen wertet das Camp als großen Erfolg und plant nun weitere Aktionen, um Kinder und Jugendliche gezielt zu fördern. (Ewald Wurm)

