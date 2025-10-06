Trophäen für die besten Tennisspieler der TeG Rothtal

Ihre vereinsinternen Titel vergeben haben die Tennisspieler der TeG Rothtal. Bei den Männern setzte sich bereits zum vierten Mal Fabian Tögel durch. Das Finale der Frauen gewann Stephanie Huber. Vollendet wurde der Tag durch die Saionabschlussfeier auf der Tennisanlage des Vereins.

Das ewige Finale

Bei den Männern standen sich die beiden besten Spieler des Vereins, Fabian Tögel und Dieter Donderer, zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren gegenüber. Und einmal mehr siegte die Nummer eins. Tögel setzte sich in zwei Sätzen 6:1, 7:5 durch. Im Finale der Frauen wusste Stephanie Huber mit ihrem variablen und fehlerfreien Spiel zu glänzen. Das scheinbar klare 6:2, 6:0 verbirgt ein wenig, dass die meisten Punkte über zwischenzeitlichen Einstand vergeben wurden.

Im Nachwuchsbereich entwickelte sich bereits im Finale der Jüngsten (U9) ein altersgemäß hochklassiges und spannendes Spiel. In der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels behielt erneut Ben Huber die Oberhand, er schlug Liam Sterzik 4:2, 4:2. Auch in der U12 trafen sich zwei Dauergäste auf diesem Niveau. Nachdem Seriensieger Younes El Aidi 2024 das Nachsehen gehabt hatte, drehte er die Sache ein Jahr später wieder zu seinen gunsten und schlug Samuel Roth 6:2, 6:2. In der U15-Meisterschaft setzte sich Favorit Toni Schafhauser 6:4, 6:0 gegen Leon Messner durch. Spannend verlief das Finale der U18. Philipp Schafhauser setzte sich nach Match-Tiebreak 4:6, 6:3, 10:8 gegen Jona Streidl durch.

Nicht minder aufregend verlief das Finale der Altersklasse H50, das Reinhold Berger nach Abwehr eines Matchballs 6:3, 3:6, 11:9 gegen Bernd Bruchner gewann. Die ältesten Teilnehmer der Vereinsmeisterschaft standen sich im H60-Finale gegenüber. Am Ende setze sich hier Werner Egle 6:3, 7:5 gegen Willi Bracke durch. Er darf sich nun zum ersten Mal Vereinsmeister nennen. (Dieter Donderer)

